هجرة الأسماك إلى الجداول والأنهار التي تصب في بحيرة وان تتواصل خلال موسم التكاثر بين 15 أبريل و15 يوليو من كل عام

تركيا.. هجرة سمك اللؤلؤ وصيد النوارس يجذبان الزوار إلى متنزه أرجيش هجرة الأسماك إلى الجداول والأنهار التي تصب في بحيرة وان تتواصل خلال موسم التكاثر بين 15 أبريل و15 يوليو من كل عام

وان / الأناضول

يتوافد الزوار إلى متنزه سمك اللؤلؤ الطبيعي بولاية وان التركية لرؤية هجرة الأسماك التي تعيش في بحيرة وان وانتقالها إلى المياه العذبة خلال موسم التكاثر، إلى جانب مشاهدة النوارس وهي تصطادها.

وتتواصل هجرة أسماك اللؤلؤ إلى الجداول والأنهار التي تصب في بحيرة وان خلال موسم التكاثر الممتد بين 15 أبريل/ نيسان و15 يوليو/ تموز من كل عام.

المتنزه بقضاء أرجيش يُعد من أبرز المواقع لمشاهدة هذه الظاهرة الطبيعية، ويستقطب الزوار وهواة التصوير الراغبين في متابعة هجرة الأسماك ومشاهد صيد النوارس لها.

وفي تصريح للأناضول، قال الزائر طوران مرجان إنه قدم مع زوجته وأطفاله لمتابعة رحلة هجرة الأسماك وتحديها للتيارات المائية.

وأضاف أن المشهد "رائع جدا"، مشيراً إلى توافد أعداد كبيرة من الزوار إلى وان (جنوب شرق) من مختلف الولايات التركية والمناطق المجاورة.

وأوضح مرجان أن سمك اللؤلؤ، الذي لا يعيش سوى في بحيرة وان، يساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة بالمنطقة.