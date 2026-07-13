تركيا.. "متحف 15 تموز للديمقراطية" يستقبل 440 ألف زائر خلال 5 أعوام تركيا شهدت منتصف يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفذها عناصر من تنظيم "غولن" الإرهابي

أنقرة/ الأناضول

استقبل "متحف 15 تموز للديمقراطية"، الذي أُنشئ في إسطنبول لتخليد ذكرى التصدي لمحاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم "غولن" الإرهابي في 15 يوليو/تموز 2016، أكثر من 440 ألف زائر منذ افتتاحه في 15 يوليو 2021.

ويضم المتحف 8 قاعات تستعرض أحداث ليلة المحاولة الانقلابية باستخدام التقنيات الرقمية، كما يتيح للزوار معايشة أجواء تلك الليلة عبر مؤثرات صوتية وضوئية وممر يحاكي المرور أسفل دبابة.

ووفقا لإدارة المتحف، شُيِّد معظم المبنى تحت الأرض، ويضم كذلك قاعات للمعارض المؤقتة، وقسما للأطفال، فيما يقود مسار الخروج إلى "نصب شهداء 15 تموز" قرب جسر البوسفور.

وبحسب القائمين على المتحف، تجاوز عدد زواره 440 ألف زائر منذ افتتاحه في 15 يوليو 2021.



وخلال النصف الأول من العام الجاري، استضاف المتحف 12 فعالية شملت برامج افتتاح، وملتقيات للتراث الحي، وأنشطة للأطفال والشباب، إلى جانب معارض وورشات أعمال.

ويواصل "متحف 15 تموز للديمقراطية" استقبال زواره يوميا باستثناء أيام الاثنين.

وشهدت تركيا منتصف يوليو/ تموز 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لتنظيم "غولن" الإرهابي حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.‎

وأعلنت الحكومة التركية 15 يوليو من كل عام "يوما للديمقراطية والوحدة الوطنية" في البلاد، تخليدا لذكرى الشهداء الـ253 الذين ارتقوا خلال التصدي لمحاولة الانقلاب.