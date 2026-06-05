بمشاركة تركية.. المغرب يفتتح مهرجان "فاس" للموسيقى

فاس / الأناضول

افتتح بمدينة فاس المغربية، مساء الخميس، "مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة" (الروحية)، في دورته الـ29.

واحتفى المهرجان في حفل افتتاحه بالحرف التقليدية وبذاكرة فاس شمال وسط المغرب، من خلال تجربة فنية تمزج بين الموسيقى والصورة والحركة والرمزية الروحية.

وشاركت في حفل الافتتاح فرقة "الدراويش المولوية"الصوفية التركية، بحضور سفير أنقرة لدى الرباط، مصطفى إلكر كيليتش.

وفي الرقصة المولوية يدور الراقص عكس عقارب الساعة حول مركز دائرة، فيدخل في حالة وجد كامل تبعده عن العالم المادي، وتنقله إلى مرتبة الصفاء الروحي.

ويرتدي الدراويش رداء أبيض خلال رقصهم وابتهالاتهم، ويتفاعل الجمهور المغربي مع عرض الفرقة التي سافرت بالحاضرين إلى رحلة روحية تسمو فيها النفس.

ويشارك في المهرجان 160 فنانا يمثلون عشرات الفرق موسيقية، من الهند والمغرب وفلسطين والعراق وتركيا وإيران وأذربيجان ومصر والصين وغانا والبرازيل وألمانيا وفرنسا.

ومن أبرز المشاركين في الدورة 29 للمهرجان، الفنان العالمي سامي يوسف والمغنية الباكستانية سانام مارفي والفنانة الإيرلاندية نيام بوري.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 7 يونيو/ حزيران الجاري من خلال عروض في أبرز المواقع التاريخية في المدينة.

وتشارك فرقة "الدراويش" التركية في حفل اختتام المهرجان، مساء الأحد، بمشاركة الفنان سامي يوسف.

ويسعى القائمون على المهرجان لجعله "فضاءً للحوار بين الديانات والثقافات والأنماط الموسيقية والفنية العريقة بين مختلف جهات العالم".

ويعتبر مهرجان فاس واحدا من أبرز الأحداث الثقافية والفنية الدولية التي يحتضنها المغرب، وتأسس بالعام 1994 في العاصمة الروحية فاس ليتحول إلى جسر يربط بين الثقافات، الشعوب، والروحانيات.

