شارك في الدورة العاشرة من "تحدي القراءة العربي" 1102 طالب وطالبة من 62 مدرسة ومركزا تعليميا في عدة ولايات تركية..

بتنظيم إماراتي.. تتويج الفائزين بتحدي القراءة العربي في إسطنبول شارك في الدورة العاشرة من "تحدي القراءة العربي" 1102 طالب وطالبة من 62 مدرسة ومركزا تعليميا في عدة ولايات تركية..

إسطنبول/ الأناضول

تُوّج الفائزون بالدورة العاشرة من "تحدي القراءة العربي" في إسطنبول، الأربعاء، خلال حفل نظمته القنصلية العامة لدولة الإمارات، بمشاركة أكثر من ألف طالب وطالبة من مدارس ومراكز تعليمية في عدة ولايات تركية.

وأفاد مراسل الأناضول أن الحفل، الذي أقيم في جامعة ابن خلدون، استُهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، قبل عزف النشيدين الوطنيين لتركيا والإمارات.

وفي كلمة خلال الفعالية، أشار القائم بأعمال القنصل العام الإماراتي في إسطنبول عبد المعز السنيدي، إلى أهمية المبادرة التي تُنظم برعاية نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال السنيدي إن المعرفة تمثل ركيزة أساسية في بناء المستقبل، معربا عن شكره لجامعة ابن خلدون وجميع القائمين على تنظيم المسابقة، لمساهمتهم في إنجاح هذا "المشروع الملهم".

من جانبه، قال منسق "تحدي القراءة العربي" في تركيا كمال بن جعفر، في كلمة خلال الحفل، إن "القراءة ليست مجرد مهارة نتعلمها، بل هي أساس بناء الحضارات ورقي الأمم وتقدم المجتمعات".

وأضاف: "لقد أدركت الأمم المتقدمة أن الاستثمار الحقيقي يكمن في بناء الإنسان الواعي القادر على التفكير والإبداع والابتكار، ولذلك جعلت من القراءة ركيزة أساسية في مسيرتها نحو التقدم والازدهار".

وأوضح بن جعفر أن "تحدي القراءة العربي يأتي بوصفه مشروعا حضاريا وثقافيا رائدا، أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برؤية ملهمة، لغرس حب القراءة في نفوس الأجيال، وتعزيز حضور اللغة العربية، والإسهام في إعداد جيل قارئ ومثقف وقادر على مواجهة تحديات المستقبل".

وأشار إلى مشاركة 1102 طالب وطالبة من 62 مدرسة ومركزا تعليميا في إسطنبول وغازي عنتاب وبورصة وإزمير وعثمانية وماردين في مسابقة هذا العام، موضحا أن المشاركين توزعوا بين الطلبة الأتراك وأبناء الجاليات العربية في تركيا.

واعتبر أن حجم المشاركة "مشرف ويوحي بمستقبل مشرق لأبناء الجيل الجديد".

وحيا بن جعفر جميع المشاركين في التحدي، قائلا: "إذ نحتفي اليوم بالأبطال الفائزين، فإننا نؤكد أن جميع المشاركين فائزون، ولا يوجد خاسر، لأنهم اختاروا طريق العلم والمعرفة، وخاضوا تجربة تثري عقولهم وتنمي شخصياتهم وتفتح أمامهم آفاقا واسعة للإبداع والنجاح".

وتخللت الحفل عروض طلابية، بينها عرض مسرحي تناول قصة الأصمعي، أحد أبرز أعلام الأدب العربي، وسلط الضوء على ثراء التراث الأدبي العربي وتنوعه.

وفي ختام الحفل، جرى تتويج الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى وتقديم الجوائز لهم.