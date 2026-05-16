الممثل الإسباني بارديم: النكبة مستمرة في غزة والضفة الغربية خافيير بارديم قال إن النكبة مستمرة في غزة على هيئة إبادة جماعية، وفي الضفة الغربية على شكل تطهير عرقي ونظام فصل عنصري..

أنقرة / الأناضول



قال الممثل الإسباني خافيير بارديم إن النكبة الفلسطينية لم تنته، بل ما زالت مستمرة اليوم في غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك في رسالة مصورة شاركته بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة على حسابها في منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة.

وتم عرض رسالة بارديم خلال فعالية عرض فيلم "اللي باقي منك" المرشح لجوائز الأوسكار، والذي يتناول القضية الفلسطينية، أمام ممثلي الأمم المتحدة.

وأضاف بارديم في رسالته أن الشعب الفلسطيني يناضل منذ عقود طويلة ضد سياسات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل.

وأردف: "ندرك أن النكبة لم تنتهِ قط. فهي مستمرة اليوم في غزة على هيئة إبادة جماعية، وفي الضفة الغربية على شكل تطهير عرقي ونظام فصل عنصري".

وأشاد الممثل الإسباني بـ"إصرار الشعب الفلسطيني القوي وإرادته الراسخة في مواصلة الوجود شعبا، والبقاء في أرضه، والحفاظ على ثقافته الغنية"، رغم أكثر من قرن من المعاناة والتجاهل.

ويتناول فيلم "اللي باقي منك" قصة أسرة فلسطينية على مدى 3 أجيال بعد نكبة 1948، ويركز على ما عاشته من صدمات وسعيها للأمل، وقد تم ترشيحه من قبل الأردن ضمن فئة أفضل فيلم دولي في جوائز الأوسكار.

يذكر أنه في مارس/آذار الماضي، صعد بارديم المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية لتقديم جائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية، وهتف: "لا للحرب، وفلسطين حرة"، وقد قوبلت كلماته بتصفيق حار من الحضور.

و"النكبة" هي المصطلح الذي يطلقه الفلسطينيون على اليوم الذي أُعلن فيه قيام إسرائيل على معظم أراضيهم بتاريخ 15 مايو/ أيار 1948 بعد أن ارتكبت العصابات الصهيونية مجازر بحقهم وهجرتهم من ديارهم.

وفي 15 مايو من كل عام يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة عبر مسيرات وفعاليات ومعارض داخل الأراضي الفلسطينية وفي أنحاء العالم، للمطالبة بحقوقهم وبينها حق عودة ملايين اللاجئين.