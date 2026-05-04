الجيش المصري ينظم يوما تعريفيا بالثقافة التركية بالتعاون مع مركز "يونس أمره" الثقافي التركي في القاهرة..

القاهرة / الأناضول

أعلن الجيش المصري، الاثنين، تنظيم معهد اللغات للقوات المسلحة فعاليات يوم تعريفي بالثقافة التركية، وذلك لتنمية المهارات اللغوية وتوسيع الآفاق العلمية للدارسين، بالتعاون مع مركز "يونس أمره" الثقافي التركي في القاهرة.

جاء ذلك في بيان للجيش نشره المتحدث باسم القوات المسلحة العميد غريب عبد الحافظ غريب، عبر صفحته بمنصة فيسبوك.

وأفاد البيان بأنه "في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، نظم معهد اللغات للقوات المسلحة فعاليات يوم تعريفي بالثقافة التركية، وذلك لتنمية المهارات اللغوية وتوسيع الأفاق العلمية للدارسين ".

وبدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي عن نشأة وتطور المعهد ودوره في إعداد نخبة من الكوادر المؤهلة لغويا وثقافيا وفقا لأرقى المستويات التعليمية.

وألقى مدير معهد اللغات للقوات المسلحة، اللواء تيسير العطار، كلمة أشار خلالها إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير المنظومة التعليمية داخل المعهد لإعداد دارسين مؤهلين بمختلف اللغات وكذا إلمامهم بالثقافات المرتبطة بتلك اللغات بما يعزز من دورهم في أداء مهامهم على أكمل وجه.

وفي إطار الفعالية، ألقت مديرة معهد "يونس أمره"، ساتيه قره علي أوغلو، كلمة أشارت خلالها إلى التعاون المثمر مع معهد اللغات للقوات المسلحة لتأهيل الدارسين باللغة التركية وتعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين، وفق البيان ذاته.

من جانبه، أشاد جميل طهرالى نائب سفير أنقرة لدى القاهرة بـ"عمق العلاقات التركية المصرية التاريخية".

كما أشاد بـ"المنظومة التعليمية داخل المعهد وتطلعه لمزيد من الزيارات العلمية للدارسين في المستقبل".

واختتمت الفعاليات بتقديم عدد من الفقرات الفنية والشعرية باللغة التركية التي قدمها الدارسون بمهارة فائقة، أعقبها التقاط بعض الصور التذكارية .

وحضر الفعاليات عدد من ضباط وأعضاء هيئة التدريس بمعهد اللغات للقوات المسلحة وعدد من مسؤولي السفارة التركية بالقاهرة، وفق بيان الجيش المصري.