أيرلندا.. تضامن واسع مع فلسطين في مهرجان "روبرت تريسيل" - المهرجان السياسي والعمالي شهد دعوات لمنع إسرائيل من جميع الفعاليات الرياضية الدولية

دبلن/ الأناضول

- جمعية "أمهات ضد الإبادة" شاركن بجناح في المهرجان لبيع منتجات لصالح المحتاجين في غزة

شهد مهرجان "روبرت تريسيل" المقام في العاصمة الأيرلندية دبلن، تضامنا بارزا مع فلسطين، من خلال العديد من الفعاليات المختلفة.

المهرجان السياسي والعمالي الذي عقد، أمس السبت، نظمت خلاله ندوة خاصة بعنوان "أوقفوا اللعبة"، دعت إلى إلغاء مباراة أيرلندا وإسرائيل ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية، وطالبت أيضا بمنع إسرائيل من جميع الفعاليات الرياضية الدولية.

كما شاركت جمعية "أمهات ضد الإبادة" بجناح في المهرجان، حيث باعت منتجات مثل القمصان والقبعات، على أن تخصص عائداتها لتوفير مياه شرب نظيفة ومستلزمات طبية للمحتاجين في غزة.

كما رفعت داخل القاعة لافتات كتب عليها "بطاقة حمراء لإسرائيل" و"أوقفوا اللعبة".

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف قتيل وأكثر من 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر قصف يومي قتل 951 فلسطينيا وأصاب 2984، معظمهم أطفال ونساء.

كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.