أولوبورلو التركية.. شاهدة على حضارات الرومان والسلاجقة والعثمانيين الأكاديمي عبد الله باقير قال للأناضول إن المنطقة مأهولة بشكل متواصل منذ العصر الهلنستي

إسبارطة / الأناضول

يقدم قضاء أولوبورلو في ولاية إسبارطة جنوب غربي تركيا لزواره رحلة عبر التاريخ بفضل إرثه الممتد لآلاف السنين وآثاره المتبقية من العصور الرومانية والبيزنطية والسلجوقية والعثمانية.

ويقع القضاء عند نقطة التقاء الطرق العسكرية والتجارية عبر التاريخ، وتُعد قلعة أولوبورلو من أهم المعالم الثقافية في المنطقة، إذ ما تزال صامدة بفضل أسوارها التي يبلغ طولها نحو 200 متر وبوابتيها الرئيسيتين.

وتعكس القلعة تاريخا متعدد الطبقات يمتد من العصر الهلنستي حتى الجمهورية التركية.

وفي حديث للأناضول، قال المحاضر بجامعة سليمان دميرال، عبد الله باقير إن أولوبورلو كانت تُعرف في السابق باسم "سوبوليس" و"أبولونيا مورديايون".

وأضاف باقير أن المنطقة مأهولة بشكل متواصل منذ العصر الهلنستي وحتى اليوم.

وأردف: "عندما تنظر إلى أولوبورلو يمكنك أن ترى في الوقت نفسه آثارا تعود إلى 7 عصور تاريخية".

وأشار إلى أن المنطقة كانت خلال فترة الدولة السلجوقية في الأناضول أحد مراكز تعليم الأمراء.

ولفت إلى أن جزءا من المباني التاريخية ما يزال بحاجة إلى ترميم، وأن إدماج هذه الآثار بشكل كامل في السياحة من شأنه أن يسهم في دعم اقتصاد المنطقة وتنشيط السياحة الثقافية.