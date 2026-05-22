أمينة أردوغان تحتفي بانطلاق "أسبوع المطبخ التركي"

إسطنبول / الأناضول

احتفت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، الجمعة، بانطلاق برنامج "أسبوع المطبخ التركي" بعنوان "إرث على مائدة واحدة".

وقالت في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية: "أتمنى أن تستمر عبر الأجيال قيمة مطبخنا التركي، هذا الإرث الفريد الذي يحمل بركة الأناضول ويجمع البشرية حول مائدة واحدة".

وتضمنت التدوينة مشاهد وصورا من الفعاليات التي نظمت في إطار برنامج "أسبوع المطبخ التركي".

وتُعد فعالية "أسبوع المطبخ التركي" حدثا سنويا تطلقه رئاسة الجمهورية تحت رعاية أمينة أردوغان، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة بين 21 و27 مايو/ أيار من كل عام.

وتشهد الولايات التركية خلال هذه الفعالية نشاطات لإبراز تنوع النكهات والأطعمة بهدف الحفاظ عليها والترويج لها.

كما تنظم الممثليات التركية في كافة أنحاء العالم فعاليات للتعريف بعراقة المطبخ التركي وتنوع أطباقه.