البحرين وباكستان تبحثان تطوير التعاون العسكري

إسطنبول/ الأناضول

بحث رئيس الحرس الوطني البحريني، الفريق أول محمد بن عيسى آل خليفة، مع رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، سبل تطوير التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما، في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الباكستانية بمدينة راولبندي شمال شرقي باكستان، بحضور مساعد مدير أركان الحرس الوطني للعمليات والتدريب سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، خلال زيارتهما باكستان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية الأربعاء، دون تحديد موعد ومدة الزيارة.

وخلال اللقاء أشاد رئيس الحرس الوطني البحريني بما تشهده مجالات التعاون العسكري مع باكستان وتبادل الخبرات معها من تطور مستمر.

وأكد أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

من جانبه، أكد قائد الجيش الباكستاني أهمية اللقاء في تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون المشترك بين البلدين.

وتناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير التعاون والتنسيق العسكري بين الحرس الوطني البحريني والجيش الباكستاني، والمستجدات الإقليمية والدولية والأحداث الجارية في الشرق الأوسط"، وفق المصدر ذاته.

وفي إطار الزيارة التقى الوفد البحريني مع المدير العام لجهاز الاستخبارات العسكري الباكستاني المشترك محمد عاصم ملك.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا آفاق تطوير التعاون والتنسيق العسكري، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

ويأتي اللقاء وسط تجدد الضربات الإيرانية على البحرين، الأربعاء، واتهام المنامة، طهران بشن هجمات بصواريخ ومسيرات استهدفت مدنيين، بينما قالت إيران في بيان للحرس الثوري إنها استهدفت قواعد أمريكية وأنظمة رادرية تابعة لمقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي في البحرين.



وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.