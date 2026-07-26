ملك البحرين ورئيس إسرائيل يبحثان المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية

إسطنبول / الأناضول

بحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، الأحد، المستجدات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الطرفين، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وأفادت الوكالة بأنه "تم خلال الاتصال بحث المستجدات الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين ضمن إطار الاتفاقيات الإبراهيمية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وتوصلت إسرائيل، أواخر عام 2020، إلى اتفاقيات تطبيع مع البحرين والإمارات والمغرب والسودان، عُرفت بـ"الاتفاقيات الإبراهيمية". فيما أكدت السعودية، في أكثر من مناسبة، أنها لن تطبع العلاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى اليوم.

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، مساء الأحد، إنه بادر بالاتصال بالعاهل البحريني، وناقشا سبل تعزيز الصداقة وتوطيد العلاقات بين البلدين.

وأضاف أنه بحث مع العاهل البحريني "أهمية اتفاقيات إبراهيم" التي قادتها الولايات المتحدة، والتي قال هرتسوغ إن هدفها "ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".

وتابع: "كما تطرقنا إلى التطورات الأخيرة، وأكدنا أهمية التعاون والحوار بين دول المنطقة".

وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى أن "البحرين تُعد شريكًا مهمًا في صياغة مستقبل الشرق الأوسط".

وتأتي المباحثات الهاتفية بين ملك البحرين ورئيس إسرائيل في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تشهد المنطقة تطورات متسارعة على خلفية المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتتزايد في إسرائيل المؤشرات والتصريحات الرسمية والإعلامية بشأن الاستعداد لاحتمال تصعيد جديد ضد إيران، وسط رفع مستوى التأهب العسكري وترقب التطورات المرتبطة بالمواجهات المستمرة بين طهران وواشنطن.