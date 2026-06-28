مباحثات باكستانية بحرينية بشأن تطورات المنطقة

أنقرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ونظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، آخر تطورات المنطقة عقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، بحسب تدوينة للخارجية الباكستانية نُشرت، صباح الأحد على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأعرب الزياني عن أمله في أن يُسهم الاتفاق في تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة، وأكد عزمه زيارة باكستان قريباً.

بالمقابل، قال محمد إسحاق دار إن باكستان ستواصل دعم الحوار والدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

ويوم 18 يونيو الجاري، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم.

ومن بين بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية: وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام إمدادات الطاقة العالمية، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.

وفجر الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان، أن "طائرات مقاتلة تابعة للبحرية والقوات الجوية الأمريكية شنت الليلة ضربات استهدفت 10 مواقع عسكرية إيرانية داخل مضيق هرمز وبالقرب منه، ردا على هجوم شنّته إيران بطائرة مسيّرة على الناقلة كيكو "M/T Kiku".

بالمقابل، أعلن الحرس الثوري، في بيان، أنه استهدف فجر الأحد ثماني منشآت رئيسية تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت وفي مقر الأسطول البحري الخامس في ميناء سلمان بالبحرين، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.