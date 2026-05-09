دول عربية تدعم إجراءات البحرين بعد إعلانها توقيف تنظيم "مرتبط بإيران" (محصلة)

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت دول عربية، السبت، دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين عقب إعلانها توقيف تنظيم قالت إنه "مرتبط بالحرس الثوري الإيراني".

جاء ذلك بحسب مواقف رسمية رصدتها الأناضول، صادرة عن كل من السعودية والإمارات والكويت ومصر والأردن ولبنان واليمن.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان، الكشف عن "تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني" والقبض على 41 شخصا من أعضائه، ولم تعلق طهران على الاتهامات البحرينية حتى الساعة 20:50 ت.غ.

** السعودية

وأعربت السعودية، في بيان للخارجية عن "دعم المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رُصد من نشاطات تمس الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمنها واستقرارها".

** الإمارات

أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، في بيان لوزارته، دعم الإمارات "الكامل لكل ما تتخذه البحرين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها".

وشدد على "الرفض القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية"، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات".

** الكويت

وأعربت الكويت، في بيان للخارجية، عن "التضامن الكامل مع البحرين، وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها في الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، ولكل إجراءاتها لحماية أمنها وصون سيادتها".

** مصر

وأعلنت مصر، في بيان للخارجية، "دعمها لكافة الخطوات والإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها السلطات في البحرين لحماية أمنها وشعبها وصون مقدراتها واستقرارها الداخلي".

وأكدت مصر "تضامنها الكامل مع البحرين، وتجدد رفضها لأي محاولات لزعزعة استقرار دول المنطقة".

وشددت على "موقفها الراسخ بأن أمن مملكة البحرين وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".

** الأردن

أعرب الأردن، في بيان للخارجية، عن "تضامنه ووقوفه الكامل مع البحرين، ودعمه كلّ ما تتّخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها".

وأكّد الأردن "رفضه واستنكاره لمخططات التنظيم الذي كشفت عنه الأجهزة الأمنية البحرينية، ولكل ما من شأنه المساس بالبحرين".

** لبنان

وأعربت وزارة الخارجيّة اللبنانية، في بيان، عن "إدانتها الشديدة للمخطّطات التي كشفت عنها وزارة الداخليّة البحرينية والمرتبطة بتنظيمٍ على صلة بالحرس الثوري الإيراني، وما أظهرته التحقيقات من أعمالٍ تستهدف المساس باستقرار البحرين وتعريض سلمها الداخلي للخطر".

وأكدت لبنان "رفضها القاطع لأيّ تدخّل خارجي في الشؤون الداخليّة للبحرين، باعتباره انتهاكاً سافراً للقانون الدولي".

كما عبرت عن "تضامنها الكامل مع المملكة قيادةً وحكومةً وشعباً، ودعمها لما تتّخذه من إجراءات وتدابير لحماية مواطنيها وصون سيادتها".

** اليمن

وأعربت الخارجية اليمينة في بيان عن "تأييد اليمن الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رُصد من نشاطات تمس الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمن واستقرار البحرين".

وأعلن اليمن، "التضامن الكامل مع البحرين في كل ما تتخذه من تدابير لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها".

يذكر أن البحرين ودولا عربية أخرى تعرضت لهجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية، في سياق رد طهران على هجمات شنتها تل أبيب وواشنطن ضدها بين 28 فبراير/ شباط و8 أبريل/ نيسان الماضيين.