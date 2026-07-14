وزارة الداخلية دعت المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن..

تحذيرا من هجمات.. البحرين تطلق صفارات الإنذار للمرة الرابعة الثلاثاء وزارة الداخلية دعت المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت البحرين، الثلاثاء، إطلاق صفارات الإنذار في أنحاء المملكة، للمرة الرابعة خلال اليوم، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان: "تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وبحسب رصد الأناضول للبيانات الرسمية، تعد هذه المرة الرابعة التي تطلق فيها البحرين صفارات الإنذار منذ فجر الثلاثاء، في ظل تعرضها لهجمات جوية.

ولم تحدد الوزارة طبيعة الخطر الذي استدعى إطلاق الصفارات، لكن البحرين ودولا عربية أخرى تعرضت خلال الأيام الماضية لهجمات إيرانية، قالت طهران إنها استهدفت مواقع ومنشآت عسكرية أمريكية في المنطقة.

وتقول إيران إن هجماتها تأتي ردا على ضربات تشنها الولايات المتحدة ضدها، بدعوى الرد على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز.

وتصاعد التوتر حول المضيق بعدما حذرت إيران السفن من العبور عبر مسارات غير معتمدة منها أو دون تنسيق مسبق، فيما تعرضت سفن تجارية عدة للاستهداف خلال الأيام الأخيرة.

والسبت، اتفقت سلطنة عمان وإيران على مواصلة المباحثات الفنية والسياسية بشأن ضمان سلامة الملاحة وحريتها في مضيق هرمز، وسط تقارير عن مقترح عماني لتنظيم عبور السفن عبر مسارات بترتيبات منفصلة.

كما طالبت واشنطن طهران بتقديم تعهد علني بوقف استهداف السفن وإتاحة المرور الآمن في المضيق.

وتشهد المنطقة تصعيدا عسكريا متجددا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه واشنطن وطهران في يونيو/ حزيران الماضي بوساطة قطرية وباكستانية.