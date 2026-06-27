يعد الأول منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 يونيو الجاري..

البحرين تعلن تعرضها لهجوم إيراني وتعتبره "انتهاكا صارخا" لسيادتها يعد الأول منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 يونيو الجاري..

إسطنبول / الأناضول



أعلنت البحرين، السبت، تعرضها لهجوم إيراني، هو الأول منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 يونيو/ حزيران الجاري، واعتبرته "انتهاكا صارخا" لسيادتها.

جاء ذلك في بيان للخارجية البحرينية، بعد وقت قصير من إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع أمريكية بالمنطقة، ردا على هجوم نفذته واشنطن ضد طهران.

وهذا أول هجوم إيراني تعلن عنه البحرين منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات والمتحدة وإيران.

وأدانت الوزارة "بأشدّ العبارات استهداف أراضي المملكة فجر السبت، بعدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية".

واعتبرت ذلك "انتهاكا صارخا لسيادتها، وتهديدا سافرا لأمن المواطنين والمقيمين، وخرقا فاضحا للأعراف والمواثيق الدولية التي تُحرّم استهداف الأعيان المدنية وإرهاب الآمنين".

وشددت على أن "استمرار النظام الإيراني في اعتداءاته، في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية نحو التهدئة، يُلقي على طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويكشف نهجا قائما على زعزعة الأمن وتصدير الفوضى وتقويض الاستقرار الإقليمي".

كما حذرت من أن "السلام لا يُبنى بالترهيب، والأمن لا يُنتزع بالعدوان، وعزيمة البحرين أرسخ من كل تهديد".

الخارجية البحرينية اعتبرت "تمادي طهران في عدوانها يمثّل تحديا مباشرا لهذه الإرادة الدولية، وأنه بعد أن تعهدت بوقف دائم للعمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة، فإن عدوانها الغادر يكشف استخفافها بالمجتمع الدولي وبما قطعته على نفسها من التزامات".

وشددت على "احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وفق القانون الدولي"، ودعت "مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في ضمان تنفيذ قراره ومحاسبة المعتدي".

ومساء الجمعة، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي تعرض رصيف الميناء في مدينة سيريك ⁠(جنوب) لـ"هجوم عدائي"، قبل أن يعلن الحرس الثوري استهداف مواقع أمريكية بالمنطقة، ردا على ذلك.

في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنها شنت غارات جوية على إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية الخميس في مضيق هرمز.

وفي 18 يونيو الجاري، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت إعادة فتح المضيق أمام الملاحة التجارية، بعد أن أدى إغلاقه إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز، إثر الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد طهران، والتي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وخلال تلك الفترة، تعرضت البحرين ودول عربية أخرى لهجمات إيرانية، قالت طهران حينها إنها تستهدف "مصالح أمريكية" في المنطقة، بينما أصابت بعض تلك الهجمات أهدافا مدنية ومواقع حيوية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.