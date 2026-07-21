البحرين تعلن التصدي لـ"اعتداءات" جوية إيرانية

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت البحرين، الثلاثاء، التصدي لعدد من "الاعتداءات" الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة، معتبرة أن الهجمات تمثل استمرارا في "النهج العدائي" لطهران.

جاء ذلك في بيان صدر عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين (الجيش)، قال إن "إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في المملكة".

وأوضحت أن منظومات الدفاع الجوي "تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة"، دون توضيح ماهيتها.

ودعت القيادة العامة مواطنيها لتوخي الحذر وعدم الاقتراب من "أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فورا".



واعتبرت "تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".



ويأتي هذا الاستهداف مع دخول المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران أسبوعها الثاني، عقب انهيار وقف مؤقت للعمليات العسكرية بين الجانبين مطلع يوليو/ تموز الجاري.

ومنذ استئناف المواجهة، شنت الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع عسكرية وبنى تحتية داخل إيران، بينما ردت طهران بهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة على ما تقول إنها قواعد ومنشآت أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج منطقة الشرق الأوسط.