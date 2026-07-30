وفق بيان للجيش البحريني، بينما لم يصدر بيان رسمي من السعودية..

البحرين تشارك في اجتماع تحالف دفاعي بشأن "باب المندب" بالسعودية وفق بيان للجيش البحريني، بينما لم يصدر بيان رسمي من السعودية..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت البحرين، الخميس، أنها شاركت في اجتماع لتحالف دفاعي لحماية الملاحة البحرية في مضيق "باب المندب"، انعقد في السعودية.

ووفق بيان صادر عن قوة دفاع البحرين (الجيش)، شارك رئيس هيئة الأركان ذياب بن صقر النعيمي، في "اجتماع رؤساء هيئات الأركان للدول المشاركة في التحالف البحري الدفاعي للمحافظة على حرية الملاحة في مضيق باب المندب".

وأوضحت أن الاجتماع "عُقد اليوم في المملكة العربية السعودية".

وذكرت أن الاجتماع انعقد "بمشاركة عدد من رؤساء هيئة الأركان بالقوات المسلحة من الدول الشقيقة والصديقة"، دون أن تحدد الدول المشاركة.

ووفق البيان، أكد النعيمي لنظيره السعودي فياض الرويلي على "أهمية أمن الممرات المائية، وسلامة الملاحة الدولية، مما يستوجب تعاوناً وثيقاً يحفظ الأمن والاستقرار".

وأوضح أن "المنطقة اليوم تتسارع فيها التطورات، وتتقاطع فيها التحديات، وفي مقدمتها أمن الممرات البحرية".

كما أكد أن "تهديد حرية الملاحة أو تعطيل حركة السفن يشكل مساساً مباشراً بأمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد الدولي، وينعكس بصورة مباشرة على الدول المطلة على مضيق باب المندب ومصالحها الحيوية".

ولم تقدم البحرين تفاصيل أكثر حول مجريات الاجتماع ومخرجاته.

ولم يصدر بيان رسمي من السعودية حول الاجتماع حتى الساعة 12:50 ت.غ.

يتبع..