البحرين.. أحكام بالسجن ضد متهمين بتأييد اعتداءات إيران والتخابر السجن المؤبد لمتهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، و10 سنوات ضد 3 متهمين بتأييد الاعتداءات الإيرانية..

عبد السلام فايز/ الأناضول



أصدرت النيابة العامة في البحرين، الأحد، أحكاما بالسجن تصل للمؤبد، ضد متهمين بتأييد الاعتداءات الإيرانية، والتخابر مع الحرس الثوري.

وقالت النيابة العامة في بيان: "الحكم بالسجن 10 سنوات لثلاثة متهمين، لتأييدهم الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على مملكة البحرين، ونشرهم بيانات ومقاطع محظورة".

وأضافت في بيان منفصل: "الحكم بالسجن المؤبد لمتهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي (لم تحدد عددهم)، لارتكاب أعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين".



وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي، قالت وكالة أنباء البحرين: "إسقاط الجنسية البحرينية عمن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة".

وأضافت الوكالة حينها أن "عددهم بمن فيهم عوائلهم 69 شخصا".

وفي 9 مارس/ آذار الماضي، عقدت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين أولى جلسات المحاكمة لأشخاص أدينوا بـ"ترويج وتمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الإرهابية"، وفق الوكالة التي لم تحدد عددهم.

وكانت البحرين ودول عربية أخرى، تعرضت لهجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية، في سياق الرد العسكري لطهران على العدوان الذي شنته تل أبيب وواشنطن ضدها منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، حتى 8 نيسان/ أبريل الجاري.

وقالت إيران حينها، إنها استهدفت "مصالح أمريكية" في المنطقة، لكن بعض تلك الهجمات طالت أهدافا مدنية ومنشآت حيوية، ما أسفر عن قتلى وجرحى وأضرار مادية، وهو ما أدانته تلك الدول.