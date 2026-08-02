محافظة القدس: مقتل 3 فلسطينيين واقتحام آلاف المستوطنين للأقصى في يوليو تقرير رسمي يوثق 29 عملية هدم وتجريف و22 مخططا استيطانيا خلال يوليو الماضي

رام الله / لبابة ذوقان / الأناضول



قالت محافظة القدس، الأحد، إن الانتهاكات الإسرائيلية في المحافظة خلال يوليو/ تموز الماضي أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 15 واعتقال 115، فيما اقتحم 9 آلاف و848 مستوطنا المسجد الأقصى.

وأضافت المحافظة، في تقرير وصل الأناضول نسخة منه، أن القوات الإسرائيلية قتلت الطفل وليد نضال أبو سنينة (16 عاما) برصاصها في مخيم قلنديا، في 5 يوليو.

وفي 13 يوليو، قتلت القوات الإسرائيلية نصر زعل كعابنة (20 عاما) قرب جدار الفصل في بلدة بير نبالا، فيما قتل خليل رشاد حامد الرشق (47 عاما)، في 23 من الشهر نفسه، عند حاجز مخيم شعفاط.

ووثق التقرير إصابة 15 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والضرب والغاز المسيل للدموع، إضافة إلى غاز الفلفل الذي رشه مستوطنون.

**اقتحامات الأقصى

وبحسب التقرير، اقتحم 9 آلاف و848 مستوطنا المسجد الأقصى خلال يوليو، بحماية الشرطة الإسرائيلية، فيما دخل 4 آلاف و615 شخصا تحت مسمى "السياحة".

وسجل 23 يوليو أكبر اقتحام خلال الشهر، بمشاركة 4 آلاف و248 مستوطنا، بينهم وزراء وأعضاء كنيست وشخصيات من جماعات "الهيكل"، بالتزامن مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد منذ 2003، رغم مطالبة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بوقف الاقتحامات.

**اعتقالات واعتداءات

ووثقت المحافظة 43 اعتداء نفذها مستوطنون في أنحاء المحافظة، بينها 5 اعتداءات جسدية.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 115 فلسطينيا، بينهم 5 نساء وطفل.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية 16 قرار اعتقال إداري، و3 قرارات بالحبس المنزلي، و17 قرار إبعاد، بينها 11 عن المسجد الأقصى.

**هدم واستيطان

ووثق التقرير 29 عملية هدم وتجريف، بينها 13 عملية هدم ذاتي قسري، و14 نفذتها آليات إسرائيلية، إضافة إلى عمليتي تجريف.

كما أصدرت السلطات الإسرائيلية 26 إخطارا بالهدم، وقرارا بالاستيلاء على أراض لأغراض عسكرية.

ورصد التقرير 22 مخططا استيطانيا، إلى جانب طرح 3 مناقصات لبناء ألف و472 وحدة استيطانية.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تسعى إلى تهويد القدس الشرقية وطمس هويتها العربية والإسلامية، فيما يتمسكون بها عاصمة لدولتهم المنشودة.