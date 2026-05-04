فلسطين: 1637 اعتداء إسرائيليا في الضفة خلال أبريل

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1637 اعتداء في الضفة الغربية خلال أبريل/ نيسان الماضي، شملت تخريب ممتلكات، واقتلاع آلاف الأشجار، والاستيلاء على أراضٍ فلسطينية.

وفي تقرير بشأن الاعتداءات الإسرائيلية خلال شهر أبريل الماضي، أوضح مؤيد شعبان، رئيس الهيئة (حكومية) أن "جيش الاحتلال نفذ 1097 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 540 اعتداء".

وذكر أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظات نابلس (شمال) والخليل وبيت لحم (جنوب) ورام الله والبيرة (وسط).

وبيّن أن المستوطنين "نفذوا 124 عملية تخريب للممتلكات، و20 عملية استيلاء وسرقة لممتلكات الفلسطينيين"، لافتا إلى أن اعتداءاتهم تسببت في اقتلاع وتخريب وتسميم 4414 شجرة، جميعها من أشجار الزيتون، في عدة محافظات.

وأشار شعبان إلى أن "سلطات الاحتلال استولت على 42 دونما من أراضي المواطنين عبر أوامر عسكرية"، إلى جانب إصدار أوامر إضافية لإزالة الأشجار من مساحات واسعة، بذريعة "دواعٍ أمنية".

وأضاف أن سلطات الاحتلال خلال الشهر ذاته "أقرت إقامة 34 موقعا استيطانيا جديدا، ودرست 10 مخططات هيكلية للمستوطنات" بالضفة، في إطار ما وصفه بـ"تصعيد منظم يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض".

وأكد أنها نفذت كذلك "37 عملية هدم طالت 78 منشأة، بينها منازل مأهولة ومنشآت زراعية"، إلى جانب توزيع 21 إخطارا جديدا بالهدم في عدة محافظات.

وأشار إلى أن المستوطنين "حاولوا إقامة 21 بؤرة استيطانية جديدة منذ مطلع أبريل"، تركزت في عدد من محافظات الضفة.

واعتبر شعبان أن هذه المعطيات تعكس "سياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض بيئة قسرية طاردة"، عبر تصعيد الاعتداءات وتمكين المستوطنين، بما يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين وتقويض وجودهم على الأرض.

ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشمل عمليات قتل واعتقال وهدم وتوسع استيطاني.

وأسفر هذا التصعيد عن مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.