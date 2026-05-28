ثاني أيام الأضحى.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، 17 فلسطينيا على الأقل خلال حملات دهم نفذها في الضفة الغربية المحتلة، في ثاني أيام عيد الأضحى.

وبيّن أن قوات إسرائيلية اقتحمت ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم واعتقلت فلسطينيا بعد مداهمة منزله.

وفي محافظة قلقيلية شمالي الضفة، اقتحم الجيش المدينة وانتشر في عدد من أحيائها، ونفذ عمليات دهم وتفتيش أسفرت عن اعتقال 6 فلسطينيين.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم العروب شمال مدينة الخليل واعتقلت 4 فلسطينيين، إضافة إلى اعتقال فلسطيني آخر من بلدة السموع جنوب المدينة.

وفي محافظة نابلس، اعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين خلال اقتحامات طالت مناطق عدة في المحافظة، واعتقل آخر من بلدة طمون جنوبي طوباس شمالي الضفة.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية شبه يومية تتخللها عمليات دهم واعتقال، بالتزامن مع تصاعد التوترات منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية عن مقتل 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا.​​​​​​​