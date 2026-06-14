الضفة.. مستوطنون يصعدون اعتداءاتهم ويحرقون مركبات ويهاجمون مسجدا

حسني نديم/ الأناضول

صعّد مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، اعتداءاتهم في محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، حيث هاجموا فلسطينيين وأحرقوا ثلاث مركبات وهاجموا مسجدا.

وأتت هذه الانتهاكات بالتزامن مع هجمات أخرى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام بلدات وقرى في الضفة.

ففي قرية دير أبو مشعل، شمال غرب مدينة رام الله، هاجم مستوطنون إسرائيليون مواطنين فلسطينيين أثناء توجههم إلى أراضيهم الزراعية جنوبي القرية.

وقال مصدر محلي لمراسل الأناضول، إن المستوطنين رشقوا المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، قبل أن تقتحم قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة لحماية المستوطنين، دون تسجيل إصابات أو اعتقالات.

وفي بلدة دير دبوان، شرق رام الله، أضرمت مجموعة من المستوطنين النار في مركبتين وحطمت مركبتين أخريين خلال هجوم نفذته في منطقة المراح قرب المدخل الغربي للبلدة.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن النيران أتت على المركبتين بالكامل، فيما لحقت أضرار مادية كبيرة بالمركبتين الأخريين، قبل أن يفر المستوطنون من المكان، دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي اعتداء آخر شرق رام الله، هاجم مستوطنون قرية برقا، وأحرقوا مركبة كانت متوقفة قرب مسجد النور، كما حاولوا إحراق المسجد بعد تحطيم أبوابه وإشعال النار عند مدخله.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية شرق محافظة رام الله والبيرة، والتي تستهدف الممتلكات الخاصة ودور العبادة والأراضي الزراعية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة سلواد وقرية يبرود شرق رام الله، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعهما دون تسجيل اعتقالات.

كما اقتحم مستوطنون محيط قرية رابود، التابعة لمدينة دورا، جنوبي محافظة الخليل (جنوب)، في حين نفذت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحاما لبلدة بيتا، جنوبي محافظة نابلس (شمال)، وفق مصادر محلية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.