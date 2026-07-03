الوقفة نظمت في تجمع أبو انجيم شرقي مدينة بيت لحم احتجاجا على محاولة إقامة بؤرة استيطانية..

الجيش الإسرائيلي يقمع وقفة احتجاجية جنوبي الضفة ويعتقل ويصيب فلسطينيين الوقفة نظمت في تجمع أبو انجيم شرقي مدينة بيت لحم احتجاجا على محاولة إقامة بؤرة استيطانية..

بيت لحم/ قيس أبو سمرة / الأناضول



قمع الجيش الإسرائيلي، الجمعة، وقفة احتجاجية نظمها فلسطينيون في تجمع أبو انجيم شرقي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة، وأصاب واعتقل عدة مواطنين.

وقال مصور الأناضول، إن مستوطنين إسرائيليين نصبوا خيمة على أراضي الأهالي في التجمع، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون محاولة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وأضاف أن عشرات الفلسطينيين نظموا وقفة احتجاجية على إثر ذلك، قبل أن تتدخل قوات الجيش الإسرائيلي لتفريقهم.

وأوضح أن جنودا إسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين، دون توفر حصيلة دقيقة على الفور.

وأشار إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيا خلال قمع الوقفة.

ويشهد المنطقة الشرقية لبيت لحم تصاعدا في محاولات إقامة بؤر استيطانية جديدة، بالتزامن مع تزايد اعتداءات المستوطنين على التجمعات البدوية والمناطق الريفية في الضفة الغربية، وفق مصادر فلسطينية.

وتقدّر حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنحو نصف مليون، إضافة إلى نحو 250 ألفاً في المستوطنات المقامة بالقدس الشرقية المحتلة.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشهد الضفة تصعيدا إسرائيليا عبر الجيش والمستوطنين، أسفر عن مقتل 1175 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و919 واعتقال نحو 24 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية فلسطينية.

