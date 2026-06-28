الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدات بالضفة ويعتقل 6 فلسطينيين

رام الله/ حسني نديم/ الأناضول

اقتحم الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة، واعتقل 6 فلسطينيين، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية وتشديد إجراءاته الأمنية في عدد من المناطق.

وتشهد الضفة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، بأن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية (شمال)، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين.

كما أوقفت القوات الإسرائيلية مركبات وفتشتها واستجوبت ركابها، قبل أن تنسحب من القرية، بحسب المصادر.

وفي محافظة بيت لحم (جنوب)، نصب الجيش الإسرائيلي حاجزا عسكريا عند المدخل الرئيسي للريف الغربي قرب منطقة "عقبة حسنة"، وأوقف المركبات وفتشها ودقق في هويات الفلسطينيين، ما تسبب في أزمة مرورية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

أما في مدينة رام الله (وسط)، فاقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة دير دبوان شرق المدينة، وانتشرت في أحيائها دون أن يبلغ عن تنفيذ اعتقالات أو مداهمات، وفقا لشهود عيان.

وبحسب وكالة "وفا"، اعتقلت القوات الإسرائيلية 3 شبان من قرية رمون شرق رام الله، بعد تعرضهم لاعتداء من مستوطنين أثناء عملهم في ورشة بناء على أطراف القرية.

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين من بلدتي سلوان وبدو، في القدس المحتلة، بحسب بيان لمحافظة القدس.

وأشار البيان، إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي احتجزوا عددا من الشبان في بلدة عناتا شمال شرقي محافظة القدس، ونكلوا بهم خلال انتشارهم في أنحاء البلدة.

وفي السياق، نصب الجيش الإسرائيلي حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة حزما شمال شرقي القدس، وشدد إجراءاته العسكرية على حاجز قلنديا، ما أدى إلى أزمة مرورية، وفق مصادر محلية.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 1659 اعتداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال مايو/ أيار الماضي، بواقع 1108 اعتداءات نفذها الجيش و551 نفذها المستوطنون.

وشملت الاعتداءات الإسرائيلية العنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول لأراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت الزراعية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية عن مقتل 1173 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.