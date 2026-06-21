موانئ أبوظبي تربط الخليج بتركيا وأوروبا عبر خط شحن جديد مع العراق

إسطنبول/ عمر عاشور جوخدار/ الأناضول



أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، إطلاق خدمات لوجستية متكاملة تربط ميناء خليفة في الإمارات بميناء أم قصر العراقي، في خطوة تفتح ممرا تجاريا يمتد من الخليج حتى تركيا والأسواق الأوروبية.

وأفادت المجموعة، في بيان، بإطلاق خدمات لوجستية متكاملة بين ميناء خليفة ‏وميناء أم قصر.

وقالت إنها قامت بتجهيز كافة الإمكانات ‏اللوجستية في مينائي خليفة وأم قصر، لتسهيل عمليات تخزين ونقل البضائع، ما يسهم في ضمان تدفقات تجارية أكثر ‏انسيابية، وتعزيز مرونة الأعمال على المدى الطويل.‏

وبفضل موقعه الجغرافي والتصاقه بالشبكة البرية العراقية الممتدة نحو الحدود التركية والسورية، يعد ميناء أم قصر بوابة طبيعية لعبور البضائع القادمة من دول الخليج باتجاه تركيا وأوروبا عبر ممرات الشحن البري والسككي.

وأضافت المجموعة أن خطوة الربط تأتي في إطار التزام المجموعة "بتعزيز الربط الإقليمي ودعم المسارات التجارية ‏القائمة".‏

وتلبي هذه الخدمات اللوجستية الطلب المتنامي على شحن الحاويات والبضائع، عبر خدمات شحن أسبوعية بين ميناء ‏خليفة وميناء أم قصر، حسب المجموعة.

وتابعت أنها تسهم في تعزيز الحركة التجارية من لبنان وسوريا والأردن مع ‏الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، كما توسع نطاق الربط اللوجستي للمنطقة ليشمل الأسواق في تركيا وأوروبا. ‏

وبالإضافة إلى الإمارات يضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلا من السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي محمد جمعة الشامسي إن "هذه الخدمات تساهم في توفير بوابة استراتيجية تعزز مرونة الأعمال عبر ‏ممرات تجارية موسعة وقنوات ربط مصممة لتعزيز الكفاءة والنمو ودعم سلسلة الإمداد".

وأردف الشامسي أن هذه الخطوة "تعكس النهج ‏الاستشرافي للمجموعة، والقائم على فتح ممرات جديدة تعزز إمكانية الوصول، وتتيح فرص أوسع للشركات في المنطقة ‏وخارجها".‏