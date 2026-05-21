المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات: تعودنا على التنمر الإيراني عبر عقود طويلة حتى أصبح جزءًا من المشهد السياسي

قرقاش: محاولات التحكم في هرمز أو التعدي على سيادتنا البحرية أضغاث أحلام

إسطنبول / الأناضول

وصف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، الخميس، محاولات التحكم في مضيق هرمز أو التعدي على سيادة بلاده البحرية بأنها "أضغاث أحلام".

وتعاني دول المنطقة، وبينها الإمارات، من تداعيات الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط، وردت عليها الأخيرة بهجمات إقليمية.

قرقاش قال عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "تعودنا على التنمر الإيراني عبر عقود طويلة حتى أصبح جزءًا من المشهد السياسي في الخليج العربي، وضاعت المصداقية بين خطاب عدواني وبيانات صداقة جوفاء".

وأضاف: "اليوم، وبعد العدوان الإيراني الغاشم، يحاول النظام تكريس واقع جديد وُلد من هزيمة عسكرية واضحة، لكن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام".

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

وفي 5 مايو/ أيار، أدانت أبوظبي اعتداء طهران على ناقلة تابعة لشركة "أدنوك" الإماراتية باستخدام طائرتين مسيَّرتين في هرمز، وحذرت من أن "قرصنة الحرس الثوري الإيراني تهدد المنطقة وشعوبها".

واعتبر قرقاش أن "من يريد التعايش مع محيطه العربي عليه أن يدرك أن الثقة مفقودة، واستعادتها لا تتم بالشعارات، بل بلغة مسؤولة، وصون السيادة، والالتزام الحقيقي بمبادئ حسن الجوار".

وحتى الساعة 13:40 "ت.غ" لم تعقب طهران على حديث قرقاش، لكنها عادة ما تقول إنها لا تهدد أي دول أخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية.

وردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، شنت إيران هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول، بينها الإمارات، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

ويخيم تعثر على مفاوضات بين واشنطن وطهران بوساطة إسلام آباد، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة الهشة.