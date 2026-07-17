ـ المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش قال: "الأداء الحالي مهما بدا متواضعا يجب أن يكون حافزا لتعزيز دور المجلس وتطوير فاعليته تجاه أمننا المشترك ولا ينبغي أن يكرس القبول بالأمر الواقع"

قرقاش: تطوير مجلس التعاون الخليجي ضرورة ملحة لحماية الأمن المشترك ـ المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش قال: "الأداء الحالي مهما بدا متواضعا يجب أن يكون حافزا لتعزيز دور المجلس وتطوير فاعليته تجاه أمننا المشترك ولا ينبغي أن يكرس القبول بالأمر الواقع"

إسطنبول/ الأناضول

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، الجمعة، إن الارتقاء بالعمل الجماعي لمجلس التعاون الخليجي بات "ضرورة ملحة" لتعزيز أمن الدول الأعضاء واستقرارها.

جاء ذلك في منشور لقرقاش، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران.

وتشن الولايات المتحدة منذ أيام ضربات على مناطق داخل إيران، فيما ترد طهران بهجمات على ما تقول إنها قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في دول بالمنطقة، بينها الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر.

وقال قرقاش: "تأسس مجلس التعاون الخليجي لتعزيز أمن واستقرار الدول الأعضاء، واليوم أصبح الارتقاء بالتعاون الجماعي للمجلس ضرورة ملحة".

وأضاف: "الأداء الحالي، مهما بدا متواضعا، يجب أن يكون حافزا لتعزيز دور المجلس وتطوير فاعليته تجاه أمننا المشترك، ولا ينبغي أن يكرس القبول بالأمر الواقع".

وتأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو/ أيار 1981، ويضم الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، ويهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء.