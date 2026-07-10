الرحلات تنطلق اعتبارا من 20 يوليو الجاري، وفق بيان للشركة..

"فلاي دبي" الإماراتية توسع عملياتها في سوريا برحلات يومية إلى حلب الرحلات تنطلق اعتبارا من 20 يوليو الجاري، وفق بيان للشركة..

إسطنبول / الأناضول

أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية، الجمعة، توسيع عملياتها في سوريا بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مطار حلب الدولي، بعد توقف دام أكثر من 14 عاما.

وقالت الشركة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، إن الرحلات ستنطلق اعتبارا من 20 يوليو/ تموز الجاري، لتصبح حلب وجهتها الثانية في سوريا بعد العاصمة دمشق.

وأوضحت أن هذه الخطوة تعكس التزامها بتعزيز الربط الجوي مع الأسواق غير المخدومة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لـ"فلاي دبي" غيث الغيث عن سعادته باستئناف الرحلات إلى حلب بعد توقف دام أكثر من 14 عاما.

وأضاف: "يشكل إطلاق رحلاتنا اليومية إلى حلب محطة مهمة في استراتيجية توسع شبكتنا".

وأوضحت الشركة أن تشغيل رحلات يومية إلى حلب من شأنه تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والأسرية بين الإمارات وسوريا.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "فلاي دبي"، حمد عبيدالله: "منذ انطلاق رحلاتنا إلى دمشق في الصيف الماضي، رأينا طلبا قويا على السفر بين سوريا والإمارات".

وأضاف: "يأتي استئناف الرحلات المباشرة إلى حلب استكمالا لهذا الزخم".

وكانت "فلاي دبي" أول ناقلة إماراتية تشغل رحلات يومية بين دبي ودمشق في 1 يونيو/ حزيران 2025، قبل أن ترفع عدد رحلاتها إلى العاصمة السورية إلى 3 يوميا مع تزايد الطلب على هذا المسار، وفق البيان.

ويأتي هذا التطور بعد سنوات من التراجع الحاد في حركة الطيران فوق سوريا، بدأ تدريجيا منذ عام 2012 نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة، وما تبع ذلك من تصنيفات دولية اعتبرت الأجواء السورية منطقة عالية المخاطر.