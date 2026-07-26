رئيس الإمارات يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد تعزيز العلاقات

إسطنبول / الأناضول



بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد، آندي بورنهام، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، الأحد.

ووفقا للمصدر ذاته، بحث الجانبان "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين"، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ رئيس الإمارات، خلال الاتصال، آندي بورنهام بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة، متمنيا له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب الجانبان عن "تطلعهما إلى العمل معا لمواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية - البريطانية الراسخة وتوسيع آفاق تعاونهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما".

وتولى آندي بورنهام منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة في 20 يوليو/تموز الجاري، بعد تكليفه من قبل الملك تشارلز الثالث بتشكيل الحكومة خلفا لكير ستارمر.