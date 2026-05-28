الإمارات تدين "الاعتداءات الإيرانية" على الكويت وفق بيان لوزارة الخارجية، علما أن الكويت لم تحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم في بيانها صباح الخميس..

إسطنبول/ الأناضول

أدانت الإمارات، الخميس "الاعتداءات الإيرانية الإرهابية" التي طالت الكويت، معتبرة أنها تمثل "انتهاكاً صارخاً" لسيادتها، وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "الإمارات تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة".

وأضافت أن "هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها".

وأعربت الإمارات عن "تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها".

والخميس، أعلن الجيش الكويتي التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة "معادية" لم يذكر مصدرها.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي انطلق منها الهجوم فجر اليوم على نقطة قرب مطار بندر عباس، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق الخميس، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع ثلاث انفجارات شرق بندر عباس، فيما أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ غارات على منطقة عسكرية جنوبي إيران بزعم أنها تشكل تهديدًا للقوات الأمريكية وللملاحة التجارية بالمنطقة.

وكانت الكويت ودول عربية أخرى تعرضت لهجمات إيرانية في إطار رد طهران على العدوان الذي شنته عليها تل أبيب وواشنطن منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

وقالت إيران حينها إنها استهدفت "قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة"، لكن بعض هجماتها أصابت أهدافا مدنية وأسفرت عن قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.