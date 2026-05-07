الإمارات تدعو قبرص الرومية لدعم شراكتها مع أوروبا خلال لقاء في أبوظبي بين رئيس الإمارات ونظيره بقبرص الرومية..

إسطنبول/ الأناضول

دعت الإمارات، الخميس، قبرص الرومية إلى المساهمة في دعم علاقات الشراكة الإماراتية – الأوروبية، في ظل رئاستها الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الإمارات محمد بن زايد مع نظيره بقبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس الذي يقوم بزيارة عمل غير محددة المدة إلى أبو ظبي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين ودفعها إلى الأمام خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة المتجددة في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

وترتبط الإمارات وقبرص الرومية باتفاق شراكة استراتيجية منذ فبراير/ شباط 2022.

وتطرق الجانبان إلى "رئاسة قبرص الرومية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي وأهمية دورها في دعم علاقات الشراكة الإماراتية – الأوروبية"، وفق "وام".

كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها "الخطيرة" على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وخلال اللقاء، "جدد خريستودوليدس، إدانة قبرص (الرومية) الاعتداءات الإيرانية ضد المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في الإمارات ودول المنطقة بما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد للأمن والاستقرار الإقليميين"، وفق ذات المصدر.

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، تعاملها مع 15 صاروخا و4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، ما أسفر عن 3 إصابات، وذلك في أول هجوم منذ بدء الهدنة بين واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان الماضي.