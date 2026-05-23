سفارة تركيا في أبوظبي أقامت حفل استقبال بمناسبة انطلاق "أسبوع المطبخ التركي" تحت شعار "إرث على مائدة واحدة"

الإمارات تحتضن أمسية خاصة بمناسبة "أسبوع المطبخ التركي" سفارة تركيا في أبوظبي أقامت حفل استقبال بمناسبة انطلاق "أسبوع المطبخ التركي" تحت شعار "إرث على مائدة واحدة"

أبوظبي/ الأناضول

نظمت السفارة التركية لدى الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، فعالية ضمن "أسبوع المطبخ التركي"، الذي يُحتفى به في تركيا ومختلف دول العالم.

وذكر مراسل الأناضول أن سفارة تركيا في أبوظبي أقامت مساء الخميس، حفل استقبال بمناسبة انطلاق "أسبوع المطبخ التركي" تحت شعار "إرث على مائدة واحدة".

وأُقيم الحفل في مطعم "أفلو" تحت إشراف سفير تركيا لدى أبوظبي لطف الله غوكطاش، بمشاركة ممثلي بعثات دبلوماسية أجنبية، ومواطنين أتراك.

وشهدت الفعالية أنشطة لتعزيز الوعي بالمطبخ التركي وترسيخ علامته، إلى جانب تقديم أطعمة وأطباق تقليدية تركية للضيوف.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، قال السفير غوكتاش، إن المطبخ التركي لا يقتصر على الطعام فحسب، بل يُعد جزءا لا يتجزأ من تاريخ البلاد وثقافتها وتجربتها في العيش المشترك.

وفي ختام الفعالية، قُدمت للحضور هدايا تذكارية بهذه المناسبة، تضمنت مجموعة من وصفات الأطعمة الشهية من المطبخ التركي.

وفي وقت سابق الجمعة، احتفت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، بانطلاق برنامج "أسبوع المطبخ التركي" تحت شعار "إرث على مائدة واحدة".

وقالت أمينة أردوغان، في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية: "أتمنى أن تستمر عبر الأجيال قيمة مطبخنا التركي، هذا الإرث الفريد الذي يحمل بركة الأناضول ويجمع البشرية حول مائدة واحدة".

وتضمنت التدوينة مشاهد وصورا من الفعاليات التي نظمت في إطار برنامج "أسبوع المطبخ التركي".

وتُعد فعالية "أسبوع المطبخ التركي" حدثا سنويا تطلقه رئاسة الجمهورية تحت رعاية أمينة أردوغان، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة بين 21 و27 مايو/ أيار من كل عام.

وتشهد الولايات التركية خلال هذه الفعالية نشاطات لإبراز تنوع النكهات والأطعمة بهدف الحفاظ عليها والترويج لها.

كما تنظم الممثليات التركية في كافة أنحاء العالم فعاليات للتعريف بعراقة المطبخ التركي وتنوع أطباقه.