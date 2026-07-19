الإمارات: التجارة الخارجية غير النفطية تنمو 13.1 بالمئة بالنصف الأول وفق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت الإمارات، الأحد، ارتفاع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 1.937 تريليون درهم (نحو 522.99 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو سنوي بلغ 13.1 بالمئة.

جاء ذلك في تدوينة للمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأضاف المكتب أن قيمة الصادرات غير النفطية بلغت 452.8 مليار درهم (123.29 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، بنمو 23.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وأشار إلى أن الصادرات غير النفطية شكلت 23.4 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، مقابل 21.3 بالمئة في النصف الأول من العام الماضي.

ولفت إلى أن حجم التجارة مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز النفاذ بلغ 304.3 مليارات درهم (نحو 82.16 مليار دولار).

وفي السياق، قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم: "اطلعنا اليوم على نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات للنصف الأول من 2026.. والنتائج تاريخية بحمد الله."

وأضاف: "تجارتنا الخارجية غير النفطية اقتربت لأول مرة من حاجز تريليوني درهم خلال ستة أشهر فقط، مسجلة 1.937 تريليون درهم بنمو سنوي 13.1%.. فيما حققت صادراتنا غير النفطية رقما قياسيا جديدا بلغ 452.8 مليار درهم."

وتابع: "هذه الأرقام ليست بيانات تجارة فقط؛ بل أرقام تعكس قوة اقتصادنا؛ وثقة العالم بالإمارات."

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.1 بالمئة خلال عام 2026.