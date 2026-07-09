الحزمة مخصصة لعامي 2026 و2027 وتشمل تمويل مشاريع في المياه والتعليم ودعم استضافة اللاجئين السوريين، وفق بيان لوزارة التخطيط الأردنية

684 مليون يورو مساعدات تنموية ألمانية جديدة للأردن الحزمة مخصصة لعامي 2026 و2027 وتشمل تمويل مشاريع في المياه والتعليم ودعم استضافة اللاجئين السوريين، وفق بيان لوزارة التخطيط الأردنية

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

وقّع الأردن وألمانيا، الخميس، محضر محادثات رسمية يتضمن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات التنموية للمملكة بقيمة 684 مليون يورو، بزيادة قدرها 65 مليون يورو مقارنة بالحزمة السابقة.

وتشمل الحزمة تمويل مشاريع في قطاعات المياه والتعليم والتدريب المهني، إلى جانب دعم جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين خلال عامي 2026 و2027.

جاء ذلك في ختام محادثات حكومية ثنائية بين الجانبين، وفق بيان لوزارة التخطيط الأردنية.

وعقدت المحادثات في العاصمة عمان، برئاسة وزيرة التخطيط الأردنية زينة طوقان، ورئيسة دائرة الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية آنيت شماس، وبحضور السفير الألماني بيرترام فون مولتكه.

وأوضحت وزارة التخطيط الأردنية أن الحزمة المالية ستوجه إلى مشاريع حيوية في قطاعات المياه والصرف الصحي، والتعليم، والتدريب المهني، ودعم القطاع الخاص، إلى جانب تمويل البرامج الداعمة لجهود المملكة في استضافة اللاجئين السوريين.

وبيّنت أن هذه البرامج تتواءم مع الأولويات الاقتصادية والإدارية للمملكة، لا سيما "رؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029".

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيات التنفيذ تباعا، فور الانتهاء من تصميم المشاريع.

وأكدت طوقان، متانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع برلين لأكثر من سبعة عقود.



وأعربت عن تقدير بلادها للدعم الألماني المتواصل، الذي يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

من جانبها، جددت رئيسة الوفد الألماني آنيت شماس، التزام بلادها بمواصلة الشراكة مع الأردن، باعتباره "شريكا موثوقا في المنطقة".

وشددت شماس، على استمرار دعم جهود عمّان في مواجهة تداعيات أزمة اللجوء السوري وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

يذكر أن المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية السابقة، التي عقدت في برلين في مايو/ أيار الماضي، أسفرت عن تخصيص حزمة مساعدات بـ619 مليون يورو للعامين 2024 و2025، ما يجعل الحزمة الجديدة أعلى بنحو 65 مليون يورو.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر دولة مانحة للأردن، إذ تسهم بشكل رئيسي في تمويل قطاع المياه، فضلا عن دعم أعباء استضافة نحو 1.3 مليون لاجئ سوري.