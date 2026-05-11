وزيرا خارجية الأردن وسوريا يبحثان تعزيز العلاقات والتهدئة بالمنطقة

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

بحث وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي، ونظيره السوري أسعد الشيباني، الأحد، تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى الجهود المبذولة لاستعادة التهدئة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وذكر البيان، أن الوزيرين بحثا "سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكة وسوريا، إضافة إلى الجهود المبذولة لاستعادة التهدئة في المنطقة".

وأكّد الوزيران على "أهمية ما أنجزه البلدان الشقيقان من تقدم عملي في تعزيز العلاقات ومأسسة التعاون في مختلف المجالات ضمن الرؤية المشتركة لبناء علاقات تكامل حقيقية تنعكس إيجابًا على الأردن وسوريا".

واستعرض الصفدي والشيباني، الخطوات التي اتُّخذت لتنفيذ مخرجات اجتماع الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، الذي استضافته المملكة في 12 أبريل/ نيسان الماضي.

وأكّدا "استمرار العمل ضمن منهجية عملانية لتوسعة مجالات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من المجالات الحيوية".

كما شدد الوزيران على "استمرار التعاون في المجال الدفاعي والأمني لمواجهة التحديات المشتركة".

وفي سياق آخر، دعا الصفدي والشيباني، إلى "دعم الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والتوصل إلى حلٍّ يكرس الأمن والاستقرار على الأسس التي تضمن معالجة كل أسباب التوتر السابقة، واحترام القانون الدولي وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها".

وشدد الصفدي، على "وقوف الأردن بالمطلق مع سوريا في عملية إعادة البناء وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وإدانة التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها وأمنها".

وفي أبريل الماضي، وقّع الأردن وسوريا نحو 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون في أكثر من 21 قطاعا تشمل الطاقة والمياه والتربية والتعليم ومختلف مناحي الحياة، ضمن حراك دبلوماسي واقتصادي مكثف يهدف إلى تنشيط الشراكات الثنائية.

