بحسب بيان البيت الأبيض الاتفاق سيوفر وصول معفى من الرسوم الجمركية لما يقرب من جميع السلع المصدّرة من الولايات المتحدة.

واشنطن تعلن التوصل إلى اتفاقية تجارة متبادلة مع الأردن بحسب بيان البيت الأبيض الاتفاق سيوفر وصول معفى من الرسوم الجمركية لما يقرب من جميع السلع المصدّرة من الولايات المتحدة.

واشنطن / الأناضول

أعلنت الإدارة الأمريكية التوصل إلى اتفاقية تجارة متبادلة مع الأردن، مؤكدة أن الاتفاق سيوسع فرص وصول المصدّرين الأمريكيين إلى الأسواق.

وذكر البيت الأبيض في بيان الثلاثاء، أن اتفاقية التجارة المتبادلة بين الولايات المتحدة والأردن ستسهم في تقليص العوائق التجارية التي واجهها المصدّرون الأمريكيون لفترة طويلة، كما ستوفر فرصا جديدة للوصول إلى الأسواق أمام القطاعات الحيوية الأمريكية.

وأوضح البيان أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز السلام وزيادة التعاون الإقليمي وتطوير مرونة سلاسل التوريد والابتكار، وذلك من خلال التزامات بالتعاون في مواجهة السياسات غير السوقية التي تنتهجها دول ثالثة، وضمان أمن الاستثمارات، وتطبيق ضوابط التصدير، ومنع التهرب من الرسوم الجمركية.

وأشار إلى أن الاتفاق سيسهم في بناء مستقبل قائم على السلام والازدهار والاستثمار في المنطقة، لافتا إلى أن الأردن قدم التزامات تاريخية من شأنها أن تعود بالفائدة على المصنعين والمزارعين ومربي الماشية وغيرهم من المنتجين الأمريكيين.

وأكد البيت الأبيض أن الأردن سيواصل، بموجب الاتفاق، توفير وصول معفى من الرسوم الجمركية إلى سوقه لما يقرب من جميع السلع المصدّرة من الولايات المتحدة.

كما أوضح البيان أن الأردن تعهد بتعزيز التجارة مع الولايات المتحدة من خلال تطبيق القوانين البيئية، وحماية حقوق العمال، بما في ذلك حظر استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وضمان ممارسات تجارية عادلة، وتحسين الإجراءات الجمركية.

وأضاف أن الأردن سيزيل العوائق التجارية غير الجمركية أمام المنتجات الأمريكية، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمركبات الآلية، كما سيوسع فرص وصول هذه المنتجات إلى السوق الأردنية.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة والأردن سيتخذان خطوات متكاملة لمواجهة السياسات غير السوقية التي تنتهجها دول ثالثة، وسيتعاونان في مجالات أمن الاستثمارات وضوابط التصدير ومنع التهرب من الرسوم الجمركية، بهدف تعزيز مرونة سلاسل التوريد ودعم الابتكار.