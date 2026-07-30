هجوم لليوم الرابع.. الأردن يعلن إسقاط 5 صواريخ "إيرانية"

إسطنبول/ الأناضول

أعلن الجيش الأردني، صباح الخميس، أنه أسقط خمسة صواريخ "قادمة من إيران"، وذلك في رابع يوم من الهجمات على المملكة.

وقال الجيش، في بيان، إن الدفاعات الجوية تعاملت، فجر الخميس، مع خمسة صواريخ "قادمة من إيران" استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها.

وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية.

وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي يتعرض فيه الأردن لهجمات، إذ أعلن الأربعاء إسقاط خمسة صواريخ، والثلاثاء اعتراض طائرة مسيّرة، والاثنين اعتراض مسيّرتين.

وجاء هجوم الخميس عقب شنّ قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ليلًا، غارات على إيران.

وقالت "سنتكوم"، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنها استهدفت "عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، بينها مراكز القيادة العسكرية، ومنشآت الصواريخ والطائرات المُسيّرة، ومواقع المراقبة والدفاع الساحلي، والقدرات البحرية".

وأضافت أن هذه الغارات تأتي "ردًا على محاولات شنّ هجمات صاروخية على القوات الأمريكية الأربعاء".

وتمثل الغارات الأمريكية عودة معلنة للاستهداف المباشر بين واشنطن وطهران، بعد أيام من الهدوء النسبي شهدت هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة نسبت السعودية بعضها إلى "مليشيات موالية لإيران" في العراق.

ولمدة 13 يومًا حتى 24 يوليو/ تموز الجاري، شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.

وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانًا على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.