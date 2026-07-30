خلال اتصال هاتفي بين الملك عبد الله وإيمانويل ماكرون، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني

ملك الأردن ورئيس فرنسا يبحثان التطورات الإقليمية وسبل التهدئة خلال اتصال هاتفي بين الملك عبد الله وإيمانويل ماكرون، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

بحث ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، التطورات الراهنة في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الملك عبد الله وماكرون، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وأكد الملك عبد الله الثاني، على "ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإقليمي، وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الأمن والاستقرار".

ولفت إلى "ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

ويأتي الاتصال في إطار المساعي الدبلوماسية الدولية والإقليمية المكثفة لاحتواء التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، والحد من تداعيات التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران على الأمن والسلم الدوليين.

كما يأتي في وقت تتصاعد بشدة اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، في مناطق عدة بالضفة الغربية، وسط استمرار التوتر الميداني.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيًا، وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 24 ألفًا.