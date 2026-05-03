خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين، وفق بيان للخارجية الأردنية..

مباحثات أردنية باكستانية بشأن جهود التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين، وفق بيان للخارجية الأردنية..

عمان/ ليث الجنيدي /الأناضول



بحث وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي، وباكستان إسحاق دار، الأحد، جهود التوصل لاتفاق أمريكي إيراني ينهي الأزمة الحالية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وذكر البيان أن الصفدي وإسحاق دار بحثا "الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني يبني على اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، وينتج حلا شاملا يضمن استعادة التهدئة والأمن والاستقرار في المنطقة".

‏وثمّن الصفدي "الجهود التي تقوم بها باكستان من أجل إنهاء التصعيد وتبعاته إقليميا ودوليا"، وفق البيان.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أبريل، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس/آذار الماضي.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل الماضي، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، ولكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.

وفي قضية أخرى، بحث الصفدي وإسحاق دار "سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكة وباكستان"، وفق البيان.

وأكدا "الحرص المشترك على تطوير التعاون في مختلف المجالات، وإدامة التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".