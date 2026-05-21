عودة مواطنين أردنيين احتجزتهما إسرائيل ضمن "أسطول الصمود"

عمان/ ليث الجنيدي / الأناضول

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، عودة مواطنين اثنين احتجزتهما إسرائيل ضمن "أسطول الصمود العالمي" إلى المملكة عبر المعبر الجنوبي (وادي عربة).

وأفادت الوزارة في بيان بـ"وصول مواطنين أردنيين كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة اليوم (الخميس)، عبر المعبر الجنوبي".

وذكرت أنها ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في تل أبيب "تابعت أوضاع المواطنين منذ لحظة احتجازهما لضمان سلامتهما والإفراج عنهما وعودتهما إلى المملكة".

وأكدت الوزارة استمرارها "في متابعة قضايا المواطنين الأردنيين في الخارج في إطار حرصها الدائم على تقديم كل ما يحتاجونه من دعم وإسناد".

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اكتمال توقيف جميع ناشطي "أسطول الصمود" ونقلهم إلى سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية.

وهاجم الجيش الإسرائيلي جميع قوارب الأسطول البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، بينهم 78 مواطنا تركيا.

وأمس الأربعاء، نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مقطعا مصورا يظهر إشرافه على عمليات تنكيل بناشطين في "أسطول الصمود".

وقوبلت مشاهد التنكيل بالناشطين بردود فعل دولية غاضبة، شملت استدعاء عدة دول سفراء وممثلي إسرائيل لديها للاحتجاج، بينها: إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا.

ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعا إنسانية كارثية، تفاقمت جراء الحرب الإسرائيلية التي خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء.