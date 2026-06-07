بمشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة، حسب مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ

عمّان.. بدء جولة جديدة من اجتماعات "لجنة التنسيق العسكري" باليمن بمشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة، حسب مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ

اليمن/ الأناضول

أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، انطلاق جولة جديدة في العاصمة الأردنية عمّان، من اجتماعات "لجنة التنسيق العسكري" الخاصة باليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، نشره عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال البيان: "يعقد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ابتداءً من اليوم (الأحد)، في عمّان، جولة جديدة من الاجتماعات الفنية في إطار لجنة التنسيق العسكري، بمشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة (تابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن)".

وأوضح أن الاجتماع "سيركز على الوضع الراهن في اليمن، ويبحث سبل تحسين الأمن لليمنيين من خلال خفض التصعيد واستمرار الحوار".

وأشار البيان، إلى أن الاجتماع يأتي "استناداً إلى الاجتماعات السابقة للجنة التنسيق العسكري"، دون تحديد مدة هذه الجولة.

وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن مكتب غروندبرغ، اختتام جولة من الاجتماعات الفنية لـ"لجنة التنسيق العسكري"، استضافتها عمّان على مدى يومين.

وتأسست هذه اللجنة في مايو/ أيار 2022 بهدف مراقبة الهدنة بين القوات الحكومية والحوثيين، وتنسيق العمليات العسكرية بعموم البلاد للحد من التصعيد.

وتضم اللجنة ممثلين عسكريين من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي وقيادة قوات تحالف دعم الشرعية، وتعقد اجتماعات بصورة دورية تحت إشراف مكتب المبعوث الأممي.

وتأسست قيادة القوات المشتركة عام 2015 كذراع عسكرية وتنظيمية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بهدف تنسيق العمليات الدفاعية والأمنية بين القوات المسلحة السعودية والخليجية من جهة، ووحدات الجيش والمقاومة اليمنية من جهة أخرى.

وتتولى القيادة التي يترأسها حالياً الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، منذ تعيينه في أغسطس/ آب 2024، الإشراف على دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني لتثبيت الأمن والاستقرار، ومراقبة الالتزام بخفض التصعيد الميداني في خطوط التماس بعموم البلاد.



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