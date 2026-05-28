"انتهاك سافر".. الأردن يدين "الاعتداءات الإيرانية" على الكويت

عمان/ ليث الجنيدي / الأناضول

أدان الأردن، الخميس، "الاعتداءات الإيرانية" على الكويت، واصفا إياها بأنها "انتهاك سافر وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها".

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إنها تدين "الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والمسيرات".

وأكدت رفض الأردن واستنكاره هذه الاعتداءات التي "تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الكويت الشقيقة، وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

‏وأعربت عن "تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية".

كما شددت على وقوف المملكة مع الكويت "في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها".

والخميس، أعلن الجيش الكويتي التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة "معادية" لم يذكر مصدرها.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي انطلق منها الهجوم فجر اليوم على نقطة قرب مطار بندر عباس جنوبي إيران، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق الخميس، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع ثلاث انفجارات شرق بندر عباس، فيما أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ غارات على منطقة عسكرية جنوبي إيران بزعم أنها تشكل تهديدًا للقوات الأمريكية وللملاحة التجارية بالمنطقة.

وكانت الكويت ودول عربية أخرى تعرضت لهجمات إيرانية في إطار رد طهران على العدوان الذي شنته عليها تل أبيب وواشنطن منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

وقالت إيران حينها إنها استهدفت "قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة"، لكن بعض هجماتها أصابت أهدافا مدنية وأسفرت عن قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.