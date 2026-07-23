ردا على الضربات الأمريكية ضد إيران، رغم نفي الأردن وجود قواعد أمريكية على أراضيه..

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "قواعد أمريكية" في الأردن ردا على الضربات الأمريكية ضد إيران، رغم نفي الأردن وجود قواعد أمريكية على أراضيه..

إسطنبول/ الأناضول

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، تنفيذ هجمات استهدفت "قواعد عسكرية أمريكية" في الأردن، ردا على الضربات الأمريكية ضد إيران.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن هجماته دمرت رادارا تابعا لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية "ثاد" داخل إحدى القواعد الأمريكية في الأردن.

وأضاف البيان أن الهجمات استهدفت أيضا منظومة دفاع جوي من طراز باتريوت ورادار C-RAM، مدعيا تدميرهما، إلى جانب اندلاع حرائق في مستودعات الوقود ومنشأة لتخزين معدات المروحيات، بالإضافة إلى حظيرة صيانة مروحيات داخل القاعدة.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الأمريكي أو الأردني بشأن هذه الادعاءات.

والخميس، نفى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ادعاءات إيران بوجود قواعد أمريكية في بلاده، مؤكدا أنه لا مبرر لاعتداءاتها على المملكة ودول الخليج.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو/حزيران الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.

والأربعاء، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف مواقع من البنية التحتية في إيران، تشمل جسورا ومحطات لتوليد الطاقة، ردا على أي هجوم قد تشنه طهران على السفن أو حركة الملاحة في مضيق هرمز.