بعدما دوّت صفارات الإنذار مع عودة التصعيد الأمريكي الإيراني..

الجيش الأردني: اعترضنا وأسقطنا 8 صواريخ أطلقت من إيران بعدما دوّت صفارات الإنذار مع عودة التصعيد الأمريكي الإيراني..

عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

أعلن الأردن، الخميس، التصدي لـ 8 صواريخ أطلقت من إيران، فيما دوّت صفارات الإنذار في سياق التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران خلال اليومين الأخيرين.

وقال الجيش الأردني في بيان: "اعترضنا وأسقطنا 8 صواريخ أُطلقت من إيران".

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت اليوم الخميس، 8 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية.

وبيّن أن "عمليات الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية".

بدوره، قال متحدث الحكومة وزير الاتصال الحكومي محمد المومني بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: ‏"تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام قبل قليل".

وأوضح أن ذلك جاء "على خلفية تعرّض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران"، مضيفا أنه "تم التعامل معها والتصدي لها".

وتابع أن "‏القوات المسلحة الأردنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديد تتعرض له المملكة، وتُسخّر كل جهودها لحفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين".

وأكد أن ‏"الجهات المعنية ستقوم بتزويد المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة، راجين الالتزام بها وتجنب نشر الأخبار المغلوطة".

وفي وقت سابق الخميس، أفاد مراسل الأناضول بأن صفارات الإنذار دوّت في جميع محافظات الأردن.

يأتي ذلك مع عودة طهران استهداف مصالح أمريكية بالمنطقة بعد هجمات نفذتها واشنطن عليها الأربعاء.

والخميس، أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات ضد إيران لليوم الثاني، بينما قالت طهران إنها ردت بهجمات صاروخية على قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين.

يتبع ///