قالت الأميرة الأردنية وسفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) دانا فراس، إن مبادرة "صفر نفايات" التي أُطلقت بقيادة تركيا، ملهمة للغاية وذات رؤية مستقبلية، وتبعث على الفخر.

الأميرة الأردنية دانا فراس: مبادرة "صفر نفايات" التركية ملهمة قالت الأميرة الأردنية وسفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) دانا فراس، إن مبادرة "صفر نفايات" التي أُطلقت بقيادة تركيا، ملهمة للغاية وذات رؤية مستقبلية، وتبعث على الفخر.

إسطنبول/ الأناضول

**الأميرة الأردنية وسفيرة النوايا الحسنة لدى اليونسكو دانا فراس:

- تركيا تُبرز أهمية نقل المعارف المجربة حقاً من الماضي إلى الحاضر. وهذا أمر متوقع من بلد عريق مليء بالتاريخ والتراث

- تجربة تركيا وإنجازاتها في هذا المجال تشكل نموذجاً مهماً لدول المنطقة

- علينا إعادة التفكير في أنماط استهلاكنا، وطريقة إنتاجنا، وكيفية إدارتنا لمواردنا الطبيعية

قالت الأميرة الأردنية وسفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) دانا فراس، إن مبادرة "صفر نفايات" التي أُطلقت بقيادة تركيا، ملهمة للغاية وذات رؤية مستقبلية، وتبعث على الفخر.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها لمراسلي الأناضول وقناة "تي آر تي" التركية، على هامش مهرجان ومنتدى "صفر نفايات 2026" الذي نُظم بتنسيق من مؤسسة "صفر نفايات".

وأعربت الأميرة دانا فراس عن شكرها لرئيس مؤسسة "صفر نفايات" وبطل المناخ رفيع المستوى للأمم المتحدة لمؤتمر الأطراف (COP31) صمد أغيرباش، على دعوتها للمشاركة في المنتدى، مؤكدة أهمية جمع الفعالية بين المؤسسات المختلفة والحكومات وقطاع الأعمال.

وأشارت إلى أهمية الشراكات والتعاون، لافتة إلى أن تركيا تضطلع بدور ريادي في بناء هذه الشراكات.

وأبدت تأثرها بكلمة السيدة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال افتتاح المنتدى، قائلة: "لأنها قالت إن مبادرة صفر نفايات تنقل حكمة الأناضول ومعارفه التقليدية إلى الحياة العصرية. وأنا أؤمن بذلك تماماً، ولهذا السبب أنا هنا".

وتابعت: "أعتقد أن تركيا تُبرز أهمية نقل المعارف المجربة حقاً من الماضي إلى الحاضر. وهذا أمر متوقع من بلد عريق مليء بالتاريخ والتراث، وشعبه مرتبط بأرضه وجذوره ارتباطاً عميقاً. لذلك ينبغي أن تفخروا بهذه المبادرة، فهي ملهمة للغاية وذات رؤية بعيدة المدى".

وأشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة في مجال إدارة النفايات، مؤكدة الحاجة إلى تجاوز ثقافة الاستهلاك السائدة.

وأضافت أن تجربة تركيا وإنجازاتها في هذا المجال تشكل نموذجاً مهماً لدول المنطقة، موضحة أن الأمر لا يقتصر على التطبيقات التقنية فحسب.

وأردفت: "علينا إعادة التفكير في أنماط استهلاكنا، وطريقة إنتاجنا، وكيفية إدارتنا لمواردنا الطبيعية، وكذلك في كيفية تفاعلنا ليس فقط مع كوكبنا، بل مع بعضنا البعض أيضا".

وانطلقت فعاليات مهرجان ومنتدى صفر نفايات في 4 يونيو/حزيران الجاري وتستمر حتى الأحد، على أرض مطار أتاتورك في إسطنبول.

ويضم المهرجان تطبيقات وأنشطة تناسب جميع الفئات، وتشمل تقنيات الطاقة المتجددة، وتطبيقات مدعومة بالذكاء الصناعي، وورش إعادة التدوير، وحلول النقل المستدام.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الكفؤ للموارد، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي والمسؤولية البيئية، إلى جانب كونه فعالية بيئية وثقافية وفنية.

جدير بالذكر أن تركيا أطلقت مشروع "صفر نفايات" في 2017، بمبادرة من أمينة أردوغان، بهدف الحد من تأثير النفايات على البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية، والتعامل مع النفايات عن طريق إعادة التدوير والاستفادة منها بعد فصلها من المصدر، وصولا إلى تحقيق نسبة إعادة تدوير تبلغ 60 بالمئة بحلول عام 2030.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 أقرت الأمم المتحدة قرار مشروع "صفر نفايات" الذي تقدمت به أنقرة في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي، وشارك في تقديمه 105 دول أخرى.

وحظي القرار بموافقة بالإجماع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبموجبه أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 30 مارس/آذار من كل عام "يوما عالميا للقضاء على النفايات".​​​​​​​