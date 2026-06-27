وزارة الخارجية أكدت استمرار متابعة عمليات البحث عن المفقودة عبر سفارتها في البرازيل..

الأردن يعلن وفاة مواطن وفقدان زوجته جراء زلزالي فنزويلا وزارة الخارجية أكدت استمرار متابعة عمليات البحث عن المفقودة عبر سفارتها في البرازيل..

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول



أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، وفاة مواطن وفقدان زوجته، جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا مساء الأربعاء، وأسفرا، وفق آخر حصيلة معلنة، عن مقتل 920 شخصا وإصابة 3360 آخرين.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تتابع من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية أوضاع الأردنيين في فنزويلا بأعقاب الزلزالين.

وذكرت أن أحد الأردنيين المقيمين في فنزويلا توفي نتيجة الزلزال فيما لا تزال زوجته مفقودة، مشيرة إلى أنها تتابع عبر قنواتها الدبلوماسية عمليات البحث عنها وتقديم المساعدة للعائلة.

وأكدت الوزارة أنها لم تتلق أي بلاغات أخرى عن تعرض أردنيين في فنزويلا لأضرار جراء الزلزالين.

ومساء الأربعاء، أعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي وقوع زلزالين متتالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزالان إلى انهيار مبانٍ في العاصمة كاراكاس وعدة ولايات، بينها ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.

والجمعة، أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز، أن حصيلة الزلزالين في البلاد ارتفعت إلى 920 قتيلا و3 آلاف و360 مصابا.

