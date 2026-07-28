الجيش قال إنها اخترقت المجال الجوي للمملكة في منطقة الصحراء الشرقية

الأردن يعلن اعتراض مسيّرة في ثاني هجوم خلال 24 ساعة الجيش قال إنها اخترقت المجال الجوي للمملكة في منطقة الصحراء الشرقية

إسطنبول/ الأناضول

أعلن الجيش الأردني، صباح الثلاثاء، اعتراض طائرة مسيّرة، وهو ثاني هجوم تتعرض له المملكة خلال 24 ساعة.

وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو الملكي تعامل، فجر الثلاثاء، مع طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي الأردني.

وأضاف أنه تم إسقاط المسيّرة في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة.

وشدد على أن القوات المسلحة "لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه".



ولم يتطرق البيان إلى مصدر الهجوم، كما لم يذكر ما إذا كانت توجد إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الهجوم.

والاثنين، أعلن الجيش الأردني إسقاط مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة، دون إصابات بشرية أو أضرار مادية.

يتبع///