ليرتفع العدد إلى 197 شاحنة أرسلها الأردن إلى لبنان بتسهيلات من سوريا، وفق بيان للهيئة الخيرية الهاشمية..

الأردن يرسل عاشر قافلة مساعدات إنسانية إلى لبنان عبر سوريا ليرتفع العدد إلى 197 شاحنة أرسلها الأردن إلى لبنان بتسهيلات من سوريا، وفق بيان للهيئة الخيرية الهاشمية..

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أرسل الأردن، الخميس، قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى لبنان، هي العاشرة من نوعها منذ مارس/ آذار الماضي، بتنسيق محلي وأممي وتسهيلات من الجانب السوري.

وقالت الهيئة الخيرية الهاشمية (رسمية)، في بيان، إن القافلة أرسلت بالتعاون مع الجيش الأردني ووزارة الخارجية، والشركاء الدوليين.

وأضافت أن القافلة تضم 26 شاحنة محمّلة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية، جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لـ"دعم الأشقاء في لبنان".

ونقلت الهيئة عن أمينها العام حسين الشبلي، قوله، إن الأردن مستمر في الوقوف إلى جانب اللبنانيين "في مختلف الظروف، وبما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة والأكثر حاجة، وفي دعم القطاعات الحيوية".

ووفق بيان الهيئة، بلغ مجموع الشاحنات التي أرسلها الأردن إلى لبنان في القوافل العشرة 197 شاحنة، حملت المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية ومواد النظافة والخيام، إلى جانب مخبزين متنقلين.

وأعربت الهيئة عن "تقديرها وشكرها للسلطات السورية على الجهود التي قدمتها في تسهيل عبور القافلة، والقوافل الإنسانية التي جرى تسييرها إلى لبنان خلال الفترة الماضية".

ويواصل الأردن إرسال قوافل المساعدات الإنسانية إلى لبنان منذ 11 مارس الماضي، عقب بدء الهجوم الإسرائيلي الموسع على البلاد في 2 من الشهر ذاته، والذي أسفر عن مقتل 3073 شخصا وإصابة 9362 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية لبنانية.