الأردن يرسل خامس قافلة مساعدات إنسانية إلى لبنان عبر سوريا وفق بيان للهيئة الخيرية الهاشمية

عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

أرسل الأردن، الخميس، قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى لبنان، هي الخامسة من نوعها، بتنسيق محلي وأممي وتسهيلات من الجانب السوري.

وقالت الهيئة الخيرية الهاشمية (رسمية)، في بيان، إن القافلة أرسلت بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجيش الأردني وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأضافت أن القافلة تضم 25 شاحنة محملة بأدوية وحليب أطفال ومواد غذائية.

وأوضحت الهيئة أن القافلة تهدف إلى دعم القطاع الصحي وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير احتياجات الأطفال والأسر الأكثر تضررا.

ونقلت عن أمينها العام حسين الشبلي قوله إن استمرار إرسال القوافل إلى لبنان "يعكس التزام الأردن الثابت برسالته الإنسانية"، مؤكدا مواصلة العمل مع الشركاء لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتوسيع نطاق التدخلات الإغاثية.

كما أعربت الهيئة عن تقديرها للتسهيلات التي قدمتها السلطات السورية لعبور القوافل إلى لبنان.

ويواصل الأردن إرسال قوافل المساعدات الإنسانية إلى لبنان منذ 11 مارس/ آذار الماضي، عقب بدء الهجوم الإسرائيلي الموسع على البلاد في 2 من الشهر ذاته، والذي أسفر عن مقتل 3073 شخصا وإصابة 9362 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية لبنانية.

