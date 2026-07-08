الأردن وأذربيجان يوقعان اتفاقية لإعفاء مواطنيهما من التأشيرات عقب ترؤس وزيري خارجية البلدين الجولة الثانية للمشاورات السياسية ومباحثات موسعة في باكو..

​​​​​​​عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

وقّع الأردن وأذربيجان، الأربعاء، اتفاقية لإعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة.

جاء ذلك عقب ترؤس وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين، إلى جانب مباحثات موسعة عُقدت في العاصمة باكو.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أن الصفدي وبيراموف وقّعا اتفاقية إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول.

وأكد الوزيران أهمية هذه الاتفاقية في تشجيع السياحة المتبادلة، وتسهيل حركة رجال الأعمال، وتعزيز التواصل والتفاعل بين البلدين.

كما وقّع الوزيران مذكرة تفاهم في مجال الطاقة، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في هذا القطاع.

وأشار الجانبان إلى أهمية البناء على نتائج اجتماع اللجنة المشتركة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه، أعرب الوزير الأذربيجاني عن تطلع بلاده إلى تسيير رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين البلدين قريبا، لتسهيل حركة رجال الأعمال والسياح.

وفي تصريحات صحفية، أكد الصفدي حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات مع أذربيجان، واستثمار الإمكانات المتاحة بما يخدم مصالح البلدين.

وعلى الصعيد الإقليمي، شدد الصفدي على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الاستقرار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات، مثمنا دعم أذربيجان لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ودعا الوزير الأردني إلى الالتزام بمذكرة التفاهم الخاصة بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وجدد رفض بلاده لأي اعتداء يستهدف الأردن أو دول الخليج، مشددا على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

كما هنأ الصفدي أذربيجان بالتوصل إلى اتفاق سلام مع أرمينيا، مؤكدا ترحيب المملكة بهذا الاتفاق ودعمها له، باعتباره "خطوة مهمة تسهم في ترسيخ السلام بين البلدين وفي المنطقة بأسرها".

ولفت إلى أن استعادة سوريا لاستقرارها ستفتح آفاقا واسعة للربط الإقليمي ومشاريع الطاقة والنقل بين الخليج وآسيا الوسطى عبر الأردن وسوريا وتركيا.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل الصفدي إلى أذربيجان في زيارة رسمية غير محددة المدة، استهلها بزيارة حديقة النصر وممر الشهداء في العاصمة باكو، حيث وضع إكليلين من الزهور تخليدا لذكرى الضحايا.